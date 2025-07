L’antisemitismo nemmeno oggi è solo una reazione | per gli ebrei portare la kippah è un problema da anni

Al direttore - Nella versione appena approvata dal Senato – e trasmessa alla Camera – il nuovo, salvifico, reato di “femminicidio” sanzionerĂ , con l’ergastolo, chi cagionerĂ la morte di una donna quando il fatto sia commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertĂ individuali. Ma perchĂ© l’omicidio di una donna dovrebbe meritare una sanzione piĂą severa rispetto a quello di un uomo? Cosa si dovrĂ intendere, in concreto, per “atto di odio, discriminazione o prevaricazione”? E come potrĂ un giudice accertare la motivazione discriminatoria o dominante alla base del gesto? Quanto è determinata – sul piano giuridico – la formula “in quanto donna”? E perchĂ© non si dovrebbe punire allo stesso modo l’omicidio di un uomo “in quanto uomo”? Del resto, non è forse ogni omicidio una radicale limitazione delle libertĂ individuali della vittima? Quanto poi alla scelta dell’ergastolo, basti richiamare due dei casi di cronaca piĂą recenti e drammatici – gli omicidi di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin – i cui responsabili (Alessandro Impagnatiello e Filippo Turetta) sono stati entrambi condannati all’ergastolo, senza che vi fosse alcun bisogno di una nuova fattispecie di reato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

