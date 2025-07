L’annuncio di Jacobs | Infortuni alle spalle poi la rivelazione sugli obiettivi

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Marcell Jacobs è tornato sui numerosi infortuni, per poi guardare al futuro. Ancora nelle mente di tutti noi il grande exploit del 2021, quando Marcell Jacobs ha trionfato nei 100m piani, per poi, assieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, vincere la 4×100, stabilendo anche il record nazionale. Nel 2021 il tetto del mondo, poi tanti problemi che hanno causato un declino fisico e mentale, costringendolo a tentare di ripartire da zero e superare le innumerevoli critiche che piovono quotidianamente dai social. Adesso, il velocista italiano è pronto a tornare a vincere, e per farlo ha già pianificato i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Sportface.it