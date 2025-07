L’Anello di Fuoco il confine invisibile dove la Terra ribolle | ecco perché il Pacifico è in pericolo costante

L' Anello o cintura di Fuoco del Pacifico rappresenta la zona piĂą pericolosa e geologicamente attiva del nostro pianeta. Questa fascia circolare abbraccia l'intero Oceano Pacifico, estendendosi per circa 40.000 chilometri attraverso continenti e mari. La sua denominazione evocativa deriva dalla concentrazione eccezionale di vulcani e terremoti che caratterizza questa regione unica al mondo. Il 90% dei terremoti mondiali si verifica all'interno di questa fascia, mentre circa il 75% di tutti i vulcani terrestri, attivi e inattivi, puntellano le sue coste. Questi numeri impressionanti rendono l'Anello di Fuoco il sistema di forze geologiche piĂą potente della Terra.

