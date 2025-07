L’amichevole Monza subito Maric In gol anche Pessina Test ok con l’Alcione Oggi c’è l’AlbinoLeffe

Terzo successo in altrettante amichevoli per il Monza, che si aggiudica anche il derby contro l’Alcione. Tra gli applausi degli oltre 2.000 tifosi presenti all’ U-Power Stadium i biancorossi vincono 2-0, grazie alle reti di Maric, sempre più rivelazione, e capitan Pessina (nella foto) di nuovo in campo dopo quasi nove mesi e acclamatissimo, così come Izzo, dai propri sostenitori che temono un addio a breve. Prova convincente per gli uomini di Bianco. Le voci di mercato non spaventano il tecnico anche Carboni e Dany Mota (Colpani invece nella ripresa). Solita difesa a 3 e in attacco Maric e Keità a supporto di Mota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’amichevole. Monza, subito Maric. In gol anche Pessina. Test ok con l’Alcione. Oggi c’è l’AlbinoLeffe

