Andiamo a bordo della Lamborghini Temerario, l'ultima creazione prodotta nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese. Un'auto del tutto rivista rispetto alla Huracan, con telaio alleggerito e irrigidito. Su questa supercar ibrida plug-in c'è un motore V8 biturbo da 4.0 litri a corsa corta in grado di erogare 800 Cv e spingersi fino ai 10.000 girimin, record per un turbo di serie. Un propulsore inedito e realizzato tutto in Italia. La potenza arriva poi a 920 Cv grazie ai tre motori elettrici presenti: due anteriori e uno posteriore. Le prestazioni sono impressionanti: 345 kmh di velocitĂ massima e un'accelerazione da 0 a 100 kmh in soli 2,7 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lamborghini Temerario: il video onboard della prova sulla pista dell'Estoril