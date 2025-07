L' allarme di Bruxelles | Non siamo pronti per la guerra con la Russia

Nuovo allarme per un devastante conflitto nel Vecchio Continente. A lanciarlo è il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, che ha dichiarato al Financial Times che le strade, i ponti e le ferrovie europee non sono adatte alla guerra con la Russia. Una prospettiva ritenuta sempre più probabile da un numero crescente di alti funzionari occidentali. Tra questi, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il quale avverte che " il pericolo non scomparirà con la fine della guerra in Ucraina " e che Mosca potrebbe attaccare un Paese europeo entro il 2030. " Non possiamo più permetterci di non essere pronti o di essere dipendenti ", ha detto Tzitzikostas precisando che la Commisione sta preparando un piano da 17 miliardi di euro al fine di ammodernare strade, ferrovie, ponti e altre infrastrutture e garantire la loro idoneità ad uno stato di guerra.

