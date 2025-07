L’allarme del vescovo | Fragilità da fronteggiare

Insieme al servizio dei bisogni del territorio. Hanno siglato sulla parola il patto di collaborazione il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo e il gruppo di Presidenza di Confartigianato formato da Daniela Pedduzza, Fulvia Fabbri e Stefano Soldati con il segretario Stefano Bernacci, che si sono incontrati ieri mattina nella sede della curia in via don Minzoni, per un confronto a cui verrĂ data continuitĂ . "Rappresentiamo oltre tremila imprese e attorno a Confartigianato grazie ai suoi molteplici servizi gravitano nel Cesenate oltre 22mila persone, abbiamo 140 collaboratori e sette sedi - hanno messo in luce i vertici di Confartigianato -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

