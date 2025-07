L' aggressione del cane e il morso ai genitali | cos' è successo all' ex Roma Carles Pérez |

Tanta preoccupazione per Carles PĂ©rez, ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato azzannato da un cane. Mentre il personale medico valuta come preocedere, cresce l'ansia per lo stato in cui si trova l'ex calciatore della Roma, attaccante dell'Ar?s Salonicco. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il calciatore spagnolo sarebbe stato morso ai genitali da un cane mentre cercava di dividere l'animale da un altro. Lo scontro fra i due animali deve essere stato a dir poco violento, se nella frenesia del momento il cane si è rivoltato contro di lui, azzannandolo senza remore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'aggressione del cane e il morso ai genitali: cos'è successo all'ex Roma Carles PĂ©rez:

