È quasi il 50% degli italiani, quello che quest’anno, come riscontrato da Federalberghi, tra le temperature in rialzo e l’arrivo di agosto, passerà le vacanze a casa. Un fattore determinato dal caro vita e da difficoltà economiche, che si riflette in misura, dall’estensione nazionale, anche alla zona della Versilia e di Viareggio dove, come sulla spiaggia, i turisti, specialmente nel mese appena passato, sembrano vacillare, tra giorni infrasettimanali in cui le stanze di hotel e di campeggi rimangono vuote, e weekend, invece, da over booking. Senza possibilità di pensare, programmare o pianificare il lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’affluenza nelle stanze di hotel: "Un turismo mordi e fuggi. Alta la percentuale di stranieri"

