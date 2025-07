Estate. Sole e bagni in piscina. Tempo in famiglia. Risate. Un’infanzia felice. Ha aspettato la fine di luglio, Charles Spencer, per pubblicare su Instagram una foto di lui e della sorella Diana insieme da piccoli. Diana in piscina: la foto mai vista. ChissĂ , forse spinto da un dĂ©jĂ vu, il 29 luglio ha tirato fuori dal cassetto un ricordo di tanti anni fa scattato proprio nella stessa stagione. Charles e Diana. Nel giardino di casa, accanto alla piscina. Entrambi in costume, in posa davanti alla macchina fotografica. Nella didascalia la descrizione della scena: « Un’estate di molto tempo fa, vicino alla piscina della nostra casa d’infanzia, Park House, Sandringham – Diana e io mostriamo entrambi con orgoglio i nostri badge da nuoto (cuciti sui nostri costumi da bagno)». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lady Diana: la foto mai vista in piscina, la dedica emozionante del fratello Charles