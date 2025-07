Ladri di profumi | rubano a Senigallia li arrestano a Falconara In manette una coppia

FALCONARA - In vacanza e di passaggio nelle Marche rubano profumi in un centro commerciale e vengono arrestati dopo 20 chilometri. I due taccheggiatori, un uomo e una donna di 38 e 27 anni, romeni, sono finiti in manette lunedì dopo un controllo dei carabinieri della Tenenza di Falconara. I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it