Ladispoli c' è un coccodrillo | sconcerto la verità dietro questa foto

Un giallo che ha tenuto la città di Ladispoli col fiato sospeso. Diversi gli avvistamenti, da parte di numerose persone, e rilanciati sui social, di un rettile in giro per il territorio comunale. "Sono giunte alcune segnalazioni riguardanti la possibile presenza di un rettile di modeste dimensioni all’interno del fiume Sanguinaria", scriveva su Facebook il sindaco Alessandro Grando. Prima della sorpresa. Sì, perché il coccodrillo avvistato altro non era che un giocattolo. A confermarlo è stato lo stesso primo cittadino: "Dopo avere effettuato le doverose verifiche, abbiamo constatato l'assenza del grosso animale nel ruscello. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ladispoli, "c'è un coccodrillo": sconcerto, la verità dietro questa foto

