L’accordo sui dazi visto dagli USA | Una vittoria per Trump e per America First

Il presidente Donald J. Trump ha annunciato un accordo commerciale di portata storica con l’Unione Europea che introduce dazi del 15% sulla maggior parte dei beni europei importati negli Stati Uniti, ottenendo al contempo un impegno dell’UE a investire oltre 750 miliardi di dollari in energia americana, tecnologia strategica e forniture militari. L’intesa, che secondo gli analisti segna una vittoria chiave nella strategia “America First”, ha evitato l’escalation di una guerra commerciale e rafforza la posizione negoziale degli Stati Uniti sui mercati globali. “È un grande giorno per l’America. Stiamo proteggendo i nostri lavoratori e valorizzando le nostre risorse,” ha dichiarato il presidente Trump dalla East Room della Casa Bianca. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’accordo sui dazi visto dagli USA: “Una vittoria per Trump e per America First”

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - trump - visto

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

È la Campania a pagare il prezzo più alto per l’accordo imposto da Trump all’Europa con i dazi al 15%. Non è, insomma, una vittoria dal punto di vista politico perché i riflessi sull'economia regionale rischiano di essere pesanti, con danni ingenti. A Otto C Vai su Facebook

Ma voi ve le ricordate le parole di miele tra Trump e Meloni? «È una leader e una persona fantastica», diceva Trump. È «piena di energia», «fantastica», «siamo andati d'accordo alla grande». «I love Italy». E si è visto… Dall’altra parte, Meloni incensava Trum Vai su X

L’intesa sui dazi è riuscita a mettere d’accordo le opposizioni; C'è l'accordo Usa-Ue sui dazi, ecco i dettagli. La reazione delle Borse e i titoli da seguire oggi; Dazi, accordo Usa-Europa. Trump: «Tariffe del 15%, saremo più amici». Storica stretta di mano con Von der Leye.

Dazi, Ue: «Accordo non giuridicamente vincolante». Trump: «Potrei incontrare Xi prima di fine anno. India avrà tariffe del 20%-25%» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump stringe la mano alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo l'annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, ... Da ilsole24ore.com

Dazi, il metodo Trump mette in crisi la diplomazia di Usa e Ue: accordo da rifare? - Il nodo principale da sciogliere riguarda la natura dell'intesa raggiunta: l'assenza di un testo congiunto è un fatto con pochi precedenti nella storia, almeno per 'deal' di questa portata ... Scrive msn.com