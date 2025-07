L’accademia di PizzAut | La formazione è la strada per abbattere le barriere

La strada verso l’autonomia per venti ragazzi autistici fra i 18 e i 29 anni ricomincia dalla formazione. Riaprono le iscrizioni a PizzAut Academy, l’accademia fondata da Nico Acampora con Fondazione Mazzini per mettere aspiranti pizzaioli e camerieri nelle condizioni di lavorare come tutti. A poche ore dal lancio dell’iniziativa, sono già decine le domande recapitate alla casella di posta della brigata di Nico Acampora. Fra le righe dei currricula, la speranza di poter cominciare un cammino di indipendenza e dignità , il sogno più grande. Possono partecipare giovani dell’hinterland, brianzoli (ma anche lombardi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

