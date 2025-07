L’abbraccio di Carboni a Valli | Era bello incontrarsi e parlare

Non si scioglie l’abbraccio degli amici e del mondo della musica per Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese scomparso domenica sera al Maggiore, all’etĂ di 75 anni. I funerali si celebreranno oggi, alle 14.30, nella chiesa di San Valentino in via della Grada. Messaggi d’affetto, di riconoscenza per il "gentile architetto dei nostri suoni" (come scritto da Roby Facchinetti dei Pooh in queste ore) stanno facendo il giro del web da lunedì mattina, dai grandi artisti come Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Ornella Vanoni, alla comunitĂ bolognese. Un affetto che ha fatto il giro di tutta Italia e oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

