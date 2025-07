L’esodo d’agosto parte male. Anzi, malissimo. Con l’A12 che da strada che corre verso le vacanze si trasforma in una trappola infernale, prendendosi in ostaggio centinaia, migliaia di automobilisti. Ore sotto il sole per chi non ha la fortuna, chiamiamola così, di potersi liberare dall’ingorgo con manovre da stuntman. Già "L’ingorgo", come il film di Comencini del secolo scorso con i giganti Mastroianni, Sordi e Tognazzi. E qualcuno che in mezzo al caos non ha perso l’ironia ne ha fatto forse inconsapevoli citazioni. Sull’asfalto anziché sulla spiaggia, non certo baia agognata, sono fioriti gli ombrelloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’A12 trappola infernale. Tutti bloccati sotto il sole. E c’è chi apre l’ombrellone