La Young Musicians European Orchestra e il chitarrista Mattia Masini in concerto alla Concattedrale di Bertinoro

A Bertinoro secondo appuntamento con la rassegna “La Risonanza e Classicantico”. VenerdĂŹ 1 agosto, alle ore 21.30 nella Concattedrale di Santa Caterina di Alessandria (piazza della LibertĂ ) si esibiranno il chitarrista forlivese Mattia Masini e il Quartetto d’archi della Young Musicians European. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?MartedĂŹ 29 luglio ore 20.30 Chiesa della Pieve di San Martino in Alpe a Premilcuore QUARTETTO D'ARCHI DELLA Young Musicians European Orchestra - YMEO Mattia Masini- chitarra Giacomo Susani Quintetto per archi e chitarra Luigi Boccherini Quin Vai su Facebook

