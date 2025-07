La vitamina D previene il rischio di osteoporosi | perché assumerla in menopausa

La vitamina D, fin dalla primissima infanzia, rappresenta una delle sostanze fondamentali da assumere per il corretto funzionamento dell’organismo. Quando si è neonati vengono prescritti gli integratori dal pediatra oppure i piccoli vengono nutriti con latte artificiale arricchito con questa vitamina. Successivamente nella vita, la vitamina D può essere assunta in tre modi differenti: Ecco cosa sapere sul perchĂ© perchĂ© è importante, soprattutto nella prevenzione del rischio di osteoporosi in menopausa. I benefici della vitamina D. Come riporta l’ Osteoporosis Foundation, la vitamina D aiuta l' assorbimento del calcio dal cibo nell'intestino, permette il rinnovamento e la mineralizzazione delle ossa e mantiene la forza muscolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La vitamina D previene il rischio di osteoporosi: perchĂ© assumerla in menopausa

