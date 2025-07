La verità sulla morte di Laura Dahlmeier | i soccorritori si sono fermati rispettata la sua volontà

L'entourage di Laura Dahlmeier ha reso noto la sua ultima volontà, avallata anche dalla famiglia. L'alpinista ed ex campionessa di biathlon, morta tragicamente dopo essere stata travolta da una frana sul Laila Peak in Pakistan, aveva messo nero su bianco che nessuno dovesse rischiare la propria vita per recuperarla: "Il suo desiderio era che, in tal caso, il suo corpo fosse lasciato sulla montagna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La verità sulla morte di Laura Dahlmeier: i soccorritori si sono fermati, rispettata la sua volontà.