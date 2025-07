La verità su mio figlio Garlasco parla la mamma di Sempio | Suo sudore in casa è possibile

Daniela, madre di Andrea Sempio, torna a parlare pubblicamente in difesa del figlio, oggi indagato nell’ambito del caso Garlasco, dopo le recenti rivelazioni legate all’ impronta plantare numero 33 trovata nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi. La donna ha deciso di intervenire in diretta a Morning News su Canale 5 per ribattere alle ipotesi avanzate dai legali di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l’omicidio. «Sono venuta io qui, spontaneamente. Non ne posso più di sentire cose false dette da giornali e televisioni», ha dichiarato visibilmente provata. L’attenzione si è concentrata su quella traccia parziale che, secondo una nuova perizia, conterrebbe tracce di sudore e sangue riconducibili ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La verità su mio figlio”. Garlasco, parla la mamma di Sempio: “Suo sudore in casa è possibile”

Garlasco, chi è coinvolto: le cugine vamp, il figlio dell?ex sindaco, il frate e i compagni di gioco - Giocavano alla playstation, nella squadra di calcio locale, le sere d?estate organizzavano festini a tema nelle piscine delle villette di famiglia.

Delitto di Garlasco, gli sms della madre di Andrea Sempio fanno vacillare l'alibi del figlio - Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, sostenuta dall'analisi delle cellule agganciate dal telefono della donna, è che sia stata lei a parcheggiare a Vigevano il giorno della morte di Chiara Poggi e non il figlio che, sulla ricevuta del parcheggio, aveva costruito parte del suo alibi

Garlasco, la mamma di Alberto Stasi: «Mio figlio è sempre stato innocente, tutto ciò è uno schifo. I genitori di Chiara Poggi? Vorrei incontrarli» - «Quello che sta vendendo fuori è sconvolgente. È uno schifo, mi dispiace usare questa parola. Ma è un vero e puro schifo».

