La vera movida è quella che crea occupazione cultura e socialità alla luce del sole

Con l’estate entrata nel vivo, anche nel territorio padovano il settore dell’intrattenimento notturno conferma la propria centralità come motore economico, culturale e sociale. Lo testimoniano i dati diffusi da SILB-FIPE – Confcommercio, che stimano a livello nazionale un incremento del 3-4% del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

«La vera movida è quella che crea occupazione, cultura e socialità alla luce del sole»; Intrattenimento notturno, SILB: fatturato in crescita fino al 4%; Discoteche: fatturato in crescita. Pasca (Silb-Fipe): promuoviamo divertimento in sicurezza.

