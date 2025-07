La Valleriana... Sul crinale. Un progetto multidisciplinare alla scoperta del territorio.

Prende il via sabato, alle 17, con l’appuntamento di Stiappa con ‘Noccioli’, laboratorio teatrale per tutte le età con Luca Privitera e Nina Ferretti, " Sul Crinale–narrazioni di confine ", progetto multidisciplinare che si propone di abbracciare, attraverso le arti, la Valleriana e i suoi abitanti. In programma escursioni, laboratori, spettacoli, concerti, mostre, progetti editoriali e fotografici, esperienze immersive, per mostrare e far conoscere caratteristiche, tradizioni e bellezze del territorio, in modo innovativo e trasversale. Un progetto che guarda all’innovazione delle pratiche di valorizzazione e salvaguardia, ma anche al mantenimento delle tradizioni che hanno reso vive le dieci Castella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

