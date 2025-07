La Uil inaugura un nuovo centro servizi a Piedimonte Etneo

La Uil "prende casa" anche a Piedimonte Etneo, nella centralissima via Affinea, tra l’ufficio postale e la piazza. Ieri sera l’inaugurazione della struttura guidata da Maria Nucifora, responsabile della nuova sede comunale Uil-Uila-UilPensionati e del Centro Servizi Caf Uil-Ital e Adoc-Uniat. Al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: servizi - centro - piedimonte - etneo

INTERVISTA | Daniela Santanchè: "Nel centro di Roma mancano i servizi, se si svuota non è solo colpa dei b&b" - Eventi internazionali, kermesse sportive, concerti. E poi il Giubileo, i funerali di papa Francesco e l’elezione di papa Leone XIV.

“Asma Zero Week”: consulenze gratuite al Centro Servizi Grocco di Perugia - Appuntamenti martedì 13 e giovedì 15 maggio con gli specialisti della Usl Umbria 1 In occasione della Asma Zero Week, iniziativa nazionale promossa da società scientifiche e associazioni di pazienti giunta alla sua nona edizione, il Servizio di Riabilitazione Respiratoria e Prevenzione Tisiopneumologica della Usl Umbria 1 offrirà consulenze gratuite presso il Centro Servizi Grocco di Perugia (piano -1).

Perugia, asma e sintomi: consulenze gratuite al Centro servizi Grocco, come prenotare - Nei pomeriggi di martedì 13 e di giovedì 15 maggio il servizio di Riabilitazione Respiratoria e Prevenzione Tisiopneumologica di Perugia della Usl Umbria 1, situato al Centro servizi Grocco (piano meno 1), offrirà alle persone con diagnosi di asma e sintomi, non adeguatamente controllati, la.

25 Novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Non sei da sola... NUMERI E CONTATTI UTILI: Comune di Trecastagni: http://www.comune.trecastagni.ct.it/ Ufficio Servizi Sociali Comune di Trecastagni: +39 095 70200 Vai su Facebook

La Uil inaugura un nuovo centro servizi a Piedimonte Etneo; Poste: il recapito a Catania tra l’Etna innevato e i rifugi d’alta quota; Randazzo (Ct): controlli automobilisti alla guida, multe e 2 denunce per detenzione di coltelli - Catania -.

Piedimonte Etneo, trovata una pistola scacciacani modificata in un parco giochi - ell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del ... catanianews.it scrive

Controlli dei carabinieri a Piedimonte, Linguaglossa e Maniace: denunce e sanzioni - I Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno messo in atto un servizio coordinato tra Piedimonte Etneo e Linguaglossa, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo CIO del XII ... Scrive gazzettinonline.it