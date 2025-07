la ue congela i controdazi stop solo per sei mesi si tratta ancora con gli usa

Roma, 31 luglio 2025 – Bruxelles congela i controdazi dal 4 agosto, ma solo per un periodo di sei mesi. E, dunque, li accantona, ma non li cancella: come dire, con Donald Trump non si sa mai. E, del resto, le partite aperte, nell’ambito dell’accordo quadro scozzese, restano molteplici ( farmaci, chip, metalli industriali, vini e armi ), con in primo piano la web tax e le misure connesse, come fa intendere anche il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick: “Le tasse sui servizi digitali e gli attacchi contro le nostre aziende tecnologiche: questo sarĂ sul tavolo”. Certo è che in Italia e non solo l’incertezza dei mesi scorsi e le tariffe del 15% in arrivo incidono sulla crescita presente, come certificano dall’Istat con il calo dello 0,1 nel secondo trimestre dell’anno, e su quella prossima ventura, come avvisa Giancarlo Giorgetti, che ipotizza una riduzione del Pil dello 0,5% nel 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

