La trappola a Raoul Bova parte di un sistema per ricattare i vip? Le indagini e le versioni di Martina Ceretti e Federico Monzino che non coincidono

"Ciao sono un amico di Ceretti, abbiamo un bel gossip tra Marti e Raoul. Abbiamo audio e tutto": queste le parole – stando a quanto riporta Repubblica – scritte da Federico Monzino Fabrizio Corona lo scorso 5 luglio. "Marti" e "Raoul" sono Martina Ceretti e Raoul Bova, e il "bel gossip" che il 29enne propone all'ex re dei paparazzi è 'concreto' per via di un lunghissimo scambio di messaggi tra i due protagonisti, avvenuto sulla posta privata di Instagram (dal 2023 a oggi) e di un audio inviato dall'attore alla modella, ormai virale sui social. Passano pochi giorni e si arriva all'11-12 luglio, quando Bova riceve molti messaggi (una quarantina, scrive sempre Repubblica ) da un anonimo numero spagnolo: oggetto dei messaggi, la richiesta di un "regalo" per evitare che il materiale sulla liason con la 23enne venga reso pubblico e, nello specifico, consegnato proprio a Corona.

«Altro che don Matteo... ho dei contenuti tra te e Martina Ceretti che ti farebbero molto male (...) Se vuoi essere gentile e farmi un regalo». Questo il tenore dei messaggi su Whatsapp inviati a Raoul Bova da un numero di cellulare con prefisso spagnolo e ora a

