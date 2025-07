La terza stagione arriverà in autunno

I n attesa di Cuori 3, da oggi alle 14.05 – subito dopo il TG1 e per ogni giorno – la serie medical ambientata negli anni ’60 all’Ospedale Le Molinette di Torino riparte dalla prima stagione con i ben noti protagonisti: Alberto, Delia e il primario di cardiologia Cesare Corvara. Cuori, la fiction Rai sui pionieri che rivoluzionarono la cardiochirurgia X Leggi anche › “Cuori 2”, nuovi amori e nuovi casi nel medical drama ambientato negli Anni 60 La serie mixa storia della medicina e sentimenti. Ci sono casi di ricoveri da risolvere in ogni puntata, ma anche intrighi, storie d’amore da sbrogliate e ricucire, invidie e vite personali da scoprire. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La terza stagione arriverà in autunno

In questa notizia si parla di: stagione - terza - arriverà - autunno

Come immaginiamo Gangs of London 4 dopo il finale choc della terza stagione - -SPOILER ALERT - questo articolo parla molto di Gangs of London 3 e il finale della stagione Gangs of London 4 non è ancora stata ufficialmente confermata, ma sembra più probabile che mai.

Il nemico misterioso di colter nella terza stagione di most dangerous tracker - La serie Tracker si distingue per aver rivisitato il classico formato di procedurale investigativo, introducendo un elemento distintivo: la narrazione si sviluppa attraverso il viaggio del protagonista alla ricerca di persone scomparse.

Fallout Serie TV, Amazon celebra il rinnovo della terza stagione - Ieri, durante l’Upfront annuale di Amazon, Prime Video ha annunciato il rinnovo della sua acclamata serie di successo globale Fallout per una terza stagione.

Apple Watch Ultra 3: arriverà in autunno con tre novità inedite https://ispazio.net/2119706/apple-watch-ultra-3-novita-pressione-satellitare-5g… Vai su X

Dal punto di vista creativo è stato stimolante, perché ci ha dato il tempo di chiudere alcune trame e dare una conclusione. Sono davvero orgoglioso di questa stagione, e il finale è probabilmente il mio episodio preferito dell’intera serie. ” Resident Alien sta per Vai su Facebook

Rivedere “Cuori” dall’inizio, il medical drama riparte oggi su Rai 1 dalla prima puntata; Apple Watch Ultra 3: arriverà in autunno con tre novità inedite; Blanca 3: il trailer e il poster della nuova stagione della serie.