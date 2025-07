In principio fu: "La mia Juventus a tre non ha mai difeso. Anche perché o difendi a cinque, o a quattro". Massimiliano Allegri dixit, era bianconera, settembre 2021. Luglio 2025, invece, nel giorno della presentazione: "Sento tanto parlare di 4-3-3. A seconda delle caratteristiche dei giocatori cercherò di metterli in campo e farli rendere al meglio". Stesso oratore, panchina diversa. Diversi contesti, stessa virata sul terzetto difensivo su cui poggiare il tutto. Questione, quella più recente, fors’anche di caratteristiche altrui: Arsenal e Liverpool nei primi due test, non certo due bocconcini facili facili da digerire, pronti-via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La tentazione del Diavolo. Allegri studia il Milan bis. Difesa a tre e Leao punta