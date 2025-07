La tangenziale est chiude di nuovo per lavori dal 31 luglio al 14 agosto

Ripartono i lavori sulla sopraelevata della tangenziale est di Roma ma, rispetto agli ultimi cantieri, questa volta i disagi saranno limitati.Chiude la tangenziale est di RomaDal 31 luglio al 14 agosto, per una nuova fase dei lavori, sono previste modifiche notturne da largo Passamonti a viale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lavori sulla Tangenziale a Siena, traffico paralizzato : città in tilt - Siena, 13 maggio 2025 – La previsione non era difficile: l'avvio dei lavori sulla Tangenziale ovest di Siena ha creato questa mattina code chilometriche in direzione Firenze e Grosseto e l'impazzimento della viabilità interna cittadina.

"Deviazione per i lavori della tangenziale, tanto traffico nel quartiere. E un gatto è stato investito" - Riceviamo e pubblichiamo: "Lungo la deviazione fatta per la costruzione della tangenziale dietro l'ospedale Pierantoni che passa dietro un piccolo quartiere abitato di villette, il traffico è continuo non regolato da nessun cartello nè da telecamere.

Scattano le chiusure per lavori lungo l'autostrada A4 e la tangenziale sud - Lavori lungo la A4 e la tangenziale sud in arrivo nei prossimi giorni, che porteranno alla chiusura dei due tratti interessati.

