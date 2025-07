La sudicia vicenda di Raoul Bova e noi divertiti da un gossip ormai senza stile

Possiamo almeno dire che un tempo servivano altre schifezze, schifezze migliori, per lo spasso degli orrendi pettegoli (noi)? Parlano tutti del vocale di Raoul Bova da giorni. E dei probabili reati ipotizzabili – se pure andasse tutto bene saranno più soldi di parcelle che di risarcimenti. Estorsione, ricettazione, diffamazione, violazione privacy, dolori della ex compagna sedicente ignara, varie possibilità di riempire i tribunali. Raoul Bova, fossile sexy anni 90 e faccia da poliziotto buono, oggi prete fiction (don Matteo), sarebbe stato ricattato con una serie di messaggi vocali – smozzicati e cretini, manco zozzi – che aveva mandato a una ragazza, giovane bella e furbissima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La sudicia vicenda di Raoul Bova e noi, divertiti da un gossip ormai senza stile

