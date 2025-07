La strana tennista che ha fatto diventare pazza Jasmine Paolini

Alla fine Aoi Ito era tutta inchini, in quel modo estremamente educato che fa sembrare i giapponesi, talvolta, a disagio nell’esistere. Nel segnalare la propria semplice presenza nel mondo. Il tennis di Aoi Ito, pure, non è che un abbozzo leggero e aereo. Un disegno a matita dalle forme appena accennate. Ha un modo così discreto di colpire la pallina e di muoversi che la fa apparire un’esperienza del tutto peculiare nel tennis del 2025. Jasmine Paolini, dall’altra parte, sta fumando. Non sembrava poter far altro che perdere la pazienza. Lei che è una tennista tutta intelligenza e razionalitĂ , si è sgretolata man mano di fronte al tennis enigmatico di Aoi Ito. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La strana tennista che ha fatto diventare pazza Jasmine Paolini

In questa notizia si parla di: tennista - jasmine - paolini - strana

