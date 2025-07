La strage fra le pecore | Dodici uccise dal virus

È una donna forte Giulia Alberti, forte di coraggio e di sogni, capace di avviare un’attività nel cuore della natura, sui Sibillini, nel territorio di Montefortino, nonostante il terremoto, le difficoltà , le sfide. Stavolta però il dolore è troppo grande, il piccolo allevamento di pecore Sopravissane che Giulia ha avviato col marito Alessandro è stato decimato dalla Blue tongue, la febbre ovina che si trasmette con un insetto, e per la quale non esiste cura. Sono tantissimi i focolai, in almeno quattordici regioni d’Italia, Marche e Umbria tra le regioni più colpite: la fattoria di Giulia e Alessandro piange la morte di dodici animali, la metà del gregge, per lo più femmine gravide, ma anche il dolce Pernesto, il primo maschio del gruppo, la pecora da cui tutto è iniziato, amico di tutti i bambini che qui vivono laboratori appassionanti: "Dal 2018 non avevamo mai perso un animale, alleviamo una razza in via di estinzione, per scopi didattici e per la produzione di lana; negli ultimi venti giorni invece è arrivata la Blue Tongue e abbiamo perso tanti animali, in maniera brutale e velocissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

