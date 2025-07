La strage di Norimberga | uccisi 12 babbuini Non c’era spazio per tutti La rabbia degli animalisti video

Uno zoo tedesco ha soppresso 12 babbuini sani a causa della mancanza di spazio nella struttura, scatenando le proteste degli attivisti per i diritti degli animali. Ad ammetterlo è stesso lo stesso zoo di Norimberga, nel sud della Germania, che ha confermato di aver ucciso le scimmie a causa del “sovraffollamento” del recint o, che avrebbe portato a diversi conflitti tra i babbuini e conseguenti ferite. I babbuini dello zoo di Norimberga uccisi per mancanza di spazio. “Non era possibile dare via gli animali o reintrodurli in natura. Purtroppo neanche i tentativi di contraccezione femminile sugli animali hanno funzionato”, ha dichiarato il direttore dello zoo, Dag Encke. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La strage di Norimberga: uccisi 12 babbuini. “Non c’era spazio per tutti”. La rabbia degli animalisti (video)

