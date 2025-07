La strada dei campioni d’Italia | il campionato scatta il 5 ottobre Virtus c’è Napoli al via Il 14 dicembre al Forum Trapani aprirà il 2026

Esordio al PalaDozza il 5 ottobre con Napoli, poi la settimana successiva la trasferta in casa della matricola Udine e a seguire altra doppia sfida interna con Cremona e Sassari. Inizio di serie A tutto sommato abbordabile per la Virtus Olidata Bologna, tra impegni di Eurolega, Supercoppa e campionato dove scende in campo per difendere il tricolore conquistato a giugno. Ieri la Lega Basket serie A ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato che prenderà il via nel primo weekend di ottobre. A fare da ouverture alla stagione sarà la Supercoppa in programma il 27 e 28 settembre all'Unipol Forum di Assago.

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie.

Monza, il 10 ottobre la prima sfida di campionato con il Bassano - La partenza sarà con il brivido. Perché l’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar inaugurerà il campionato 2025-2026 affrontando in casa il Bassano.

Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata - Il campionato del Volley Bergamo 1991 inizierà il 6 ottobre, con un inedito Monday Night inaugurale della Serie A1 2025/26: e non sarà una sfida banale, visto che le rossoblù saranno di scena in trasferta contro Milano.

