La storia in un docufilm Un racconto per la città | Sogno di acqua e fuoco

di Greta Ercolano Spesso si parla di memoria, ma lo si fa pensando sempre ai grandi eventi della storia dimenticandosi invece di tutto quello che va a costituire per esempio l’identità di una città . Ecco, almeno per quanto riguarda la storia recente Effetto Venezia rappresenta ormai un tassello centrale della memoria livornese, tuttavia nessuno si è mai preoccupato di raccontare le origini e la storia dell’iconica kermesse estiva che quest’anno compie 40 anni. Eppure qualcuno invece c’è, proprio per celebrare questo importante compleanno l’Amministrazione e Fondazione Lem hanno deciso di affidare a Marco Bruciati, regista nonchè direttore artistico dell’edizione 2023 di Effetto Venezia, la realizzazione di un docufilm attraverso il quale restituire ai cittadini un pezzo della loro storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: storia - città - docufilm - racconto

Storia di Terni: “Restyling e visite guidate alla scoperta dell’Anfiteatro. Riavviciniamo la città al monumento" - Un simbolo della città di Terni sta per essere riconsegnato alla comunità . Giovedì 15 maggio (ore 10.

La città delle donne, un itinerario alla scoperta di personaggi e luoghi che hanno fatto la storia della città - Un viaggio nella storia di Pordenone attraverso le vite di nobildonne, operaie, musiciste, streghe, partigiane, naturaliste.

Bari protagonista di 'Storia delle nostre città ', in onda su Rai Storia - Città di mare e di fede, approdo, porto, luogo di commercio e incontro di culture: è Bari la protagonista di 'Storia delle nostre città ', in onda lunedì 12 maggio alle 22.

Il video racconto della giornata conclusiva del progetto Barcamp “Cantieri dell’innovazione - centro di idee per lo sviluppo di Salerno Città dei... Vai su Facebook

La storia in un docufilm. Un racconto per la città : Sogno di acqua e fuoco; Mimì alla Ferrovia protagonista del Giffoni per cibo e tradizione con un docufilm dell'iconica storia napoleta; 'No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta', un racconto universale sull'amore.