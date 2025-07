Otto spettacoli in dieci giorni, una stima che viaggia intorno alle quarantamila presenze complessive, un progetto che l’anno scorso ha vissuto la fase sperimentale, in questo ha ampliato il proprio orizzonte, nel prossimo troverĂ un assestamento potenzialmente definitivo. L’inedito e prolungato utilizzo di piazza del Campo per la programmazione culturale è uno dei fatti nuovi della stagione, insieme alla scelta di dedicare la Fortezza agli spettacoli spostando il cinema. "Il bilancio degli appuntamenti in Piazza è piĂą che positivo – afferma il sindaco Nicoletta Fabio, all’indomani della ’Traviata’ che ha chiuso questa parte del cartellone –, i riscontri sono stati ottimi e lo erano stati giĂ a partire dall’utilizzo di piazza San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La stagione nuova. Il sindaco Fabio:: "Serate in Piazza, bilancio eccellente"