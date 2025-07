La Spezia sequestrati 620mila accendini non a norma Valore di vendita al pubblico | 200mila euro

La spezia, 30 luglio 2025 – I funzionari dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia, con i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato oltre 620 mila accendini non conformi, per un valore di vendita al pubblico stimato in 200 mila euro. Il carico è stato individuato nei mesi scorsi durante un controllo sulle importazioni di accendini, accendisigari e bruciatori provenienti dalla Cina e destinate al mercato italiano. Le successive analisi sulla merce, effettuate dai laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno evidenziato la mancata conformità degli accendini alle normative nazionali e dell’Unione europea rispetto all'altezza della fiamma e alla resistenza alla caduta e quindi pericolosi all'uso in caso di introduzione sul mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Spezia, sequestrati 620mila accendini non a norma. Valore di vendita al pubblico: 200mila euro

