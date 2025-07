La Sopraelevata torna sotto esame | crollo di calcinacci su San Benigno

Cedimenti lunedì notte dalla Sopraelevata: indagini in corso per stabilire se riguardano il rivestimento o la struttura. L’assessore Ferrante: l’infrastruttura è stata inserita nell’elenco di ponti e viadotti da monitorare. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - La Sopraelevata torna sotto esame: crollo di calcinacci su San Benigno

In questa notizia si parla di: sopraelevata - torna - sotto - esame

Mattarella torna a Genova: chiusa Sopraelevata per un'ora, divieti e misure per la sicurezza - Dopo le celebrazioni per il 25 Aprile, martedì 10 giugno torna a Genova il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa volta in occasione della "Giornata della Marina" della Marina Militare che vedrà anche la presenza della nave scuola Amerigo Vespucci nel porto.

La Sopraelevata torna sotto esame. Crollo di calcinacci su San Benigno; Ragazzi in coda a Genova per l’alcoltest: il 23% aveva bevuto troppo; VIDEO – Pullman precipita da cavalcavia a Mestre e prende fuoco: “Ci sarebbero almeno 20 vittime, tra cui due bambini”.

La Sopraelevata torna sotto esame. Crollo di calcinacci su San Benigno - Cedimenti lunedì notte dalla Sopraelevata: indagini in corso per stabilire se riguardano il rivestimento o la struttura. Lo riporta ilsecoloxix.it