La Sicilia brucia la cittadinanza scende in campo per chiedere una strategia coordinata contro la mafia del fuoco

Fenice Verde, l'Osservatorio Permanente sui Disastri Ambientali Isola Fenice e il COV - Coordinamento Operativo Volontari Regione Sicilia, assieme alle decine di organizzazioni di contrasto agli incendi attive sul territorio Siciliano che si sono riunite il 28 luglio 2025, annunciano un'assemblea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sicilia - brucia - cittadinanza - scende

Caldo estremo al sud, la Sicilia brucia. In aiuto i rifugi climatici - Caldo estremo al sud Italia. La Sicilia con temperature da record: Catenanuova in provincia di Enna tocca i 45 gradi, Palermo in allerta rossa per gli incendi.

La Sicilia brucia, l'appello della Cna: "Non possiamo continuare ad assistere inermi" - La Confederazione nazionale dell'artigianato interviene sul tema degli incendi che stanno flagellando la Sicilia.

Mentre la Sicilia brucia, i cittadini sono in piazza contro la mafia del fuoco ? La Sicilia brucia: la Cittadinanza scende in campo per chiedere una strategia coordinata contro la Mafia del Fuoco e per un Catasto Incendi efficace Palermo, 29 luglio 2025 Fenic Vai su Facebook

La Sicilia brucia, la cittadinanza scende in campo per chiedere una strategia coordinata contro la mafia del fuoco.

Mentre la Sicilia brucia, i cittadini sono in piazza contro la mafia del fuoco - La Sicilia brucia: la Cittadinanza scende in campo per chiedere una strategia coordinata contro la Mafia del Fuoco e per un Catasto Incendi efficace ... Lo riporta pressenza.com