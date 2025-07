Il Consiglio di Lega tenutosi nella giornata di martedì nella sede della Lega Serie A a Milano, ha ratificato il nuovo regolamento per il recupero delle partite. La novitĂ sostanziale è una: le partite rinviate dovranno essere recuperate il giorno successivo. Un modo per evitare polemiche, non recuperare troppo in lĂ i match e cercare di porre una toppa di fronte a calendari troppo densi di impegni, che non concedono imprevisti. Ci sono però delle eccezioni: in caso di rinvio per maltempo, se quest’ultimo dovesse perdurare; in caso di immediata successiva sosta per le nazionali o nel caso in cui una squadra giochi in Champions League tra martedì e mercoledì (chi invece gioca in Europa League e Conference League il giovedì, potrĂ recuperare la partita il lunedì perchĂ© la distanza temporale sarĂ superiore a due giorni liberi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Serie A vara la riforma dei recuperi: le gare si rigiocano entro 24 ore. Ma in caso di lutto che succede?