La serata di Piazza Fontanelle è all' insegna de La musica che scorre | un viaggio tra le più belle canzoni di tutti i tempi

Una serata tutta da vivere, tra emozioni, ricordi e note che hanno segnato la storia della musica italiana. Sabato 2 agosto alle 21:30, piazza Fontanelle si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per “La musica che scorre”, il concerto a ingresso gratuito organizzato da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

