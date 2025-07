La scoperta dell’acqua calda | in Ucraina c’è la corruzione

La sempre perfetta sincronia tra le prese di posizione dei vertici Ue sull’Ucraina e le campagne di stampa andrebbe studiata, e forse un giorno qualcuno lo farà . E se non riguardasse un dramma come la distruzione di un Paese in seguito all’invasione russa del 2022 ci sarebbe da farsi grasse risate. L’ultimo esempio è quello della corruzione, improvvisamente scoperta da Bruxelles (che infatti ha sospeso una tranche di aiuti dopo la legge che mette la mordicchia alle agenzia anticorruzione approvata dal Parlamento di Kiev) e subito denunciata anche dalla stampa europea, che fino a pochi giorni fa ben si guardava dal parlarne. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La scoperta dell’acqua calda: in Ucraina c’è la corruzione

