La scienza è il modo più elegante di sbagliare con metodo

Viaggiare in autostrada è rapido e noioso. Efficienza necessaria della linea retta. Ma se si vogliono conoscere i territori bisogna uscire e vagabondare, perdere tempo, fare giri a vuoto. Può capitare di ripercorrere più volte lo stesso tratto, lusso che ci concediamo in vacanza quando esploriamo zone nuove e a guidarci è la gioia della scoperta. Per questo l'erranza e l'errore sono parenti, non solo per etimologia. "L'errore è aperto, evolutivo, affronta l'imprevisto, la novità, l'estraneità di un soggetto che cerca, conosce e pensa". Ma in tal senso l'errore non è soltanto quello che ci fa sbagliare strada e ci porta a scoprire bellezze inattese.

