La scelta di Alessio

Mollo tutto ma non apro un chiringuito come un milanese imbruttito qualunque: " Vado a fare il contadino in Australia con laurea, master e un lavoro in Pirelli". È la scelta di Alessio Giovanelli, 28 anni. Come lui, secondo gli ultimi dati della Fondazione Nord Est, tra il 2011 e il 2023 circa 350 mila persone tra i 18 e 34 anni hanno lasciato l'Italia per trasferirsi all'estero e la regione con più giovani emigranti è la Lombardia. "Grazie a Milano - spiega Alessio - ho capito cosa voglio e cosa non voglio: è un piccolo ecosistema, fai sempre le stesse cose e l'importante è farle. Le sere in cui sei da solo in casa, ti domandi il perché.

Alessio a 28 anni lascia Milano e la carriera in Pirelli e Luxottica per fare il contadino in Australia: “Qui si respira” - Giovanelli, 28 anni e un curriculum fitto di esperienze, è uno dei tanti giovani della Gen Z in fuga dal Paese: “Perché a volte anche un buon lavoro non basta. Segnala ilgiorno.it

