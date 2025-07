La saluta per strada il fidanzato fraintende | pasticcere preso a sassate

Era un saluto come tanti, ma è stato sufficiente a scatenare l’ ira di un fidanzato con tanto di assalto a suon di pietre. È successo a Borgomanero, provincia di Novara. Zoltan Sala, pasticcere del caffè Giglio era a un evento quando ha riconosciuto una coppia di clienti del locale dove lavora. Un “ciao” che però ha fatto da miccia inaspettata a un accesso di gelosia del fidanzato, convinto che fosse un tentativo di approccio. A raccontare l’accaduto Mauro Sala, padre del giovane, che ha ricostruito, intervistato dalla Stampa. “Mio figlio ha ribadito che si trattava di un semplice saluto, senza nessun secondo fine – ribadisce Sala -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La saluta per strada, il fidanzato fraintende: pasticcere preso a sassate

