La Russia ignora il diktat di Trump L’Ue vuole costruire strade per la guerra

La Russia ignora il diktat di Trump. L'Ue vuole costruire strade per la guerra

Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina - I russi stanno ignorando completamente l'offerta di un cessate il fuoco completo e duraturo a partire dal 12 maggio.

Ucraina: Kiev, Russia ignora offerta tregua e attacca al fronte - Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Secondo i dati del nostro comando militare, la Russia sta attualmente ignorando la nostra offerta di cessate il fuoco e continua ad attaccare lungo tutta la linea del fronte”.

Russia ignora appelli al cessate il fuoco: Zelensky denuncia mancanza di memorandum - La Russia continua a ignorare tutti gli appelli internazionali al cessate il fuoco e continua a commettere omicidi.

Putin ignora il nuovo ultimatum di Trump - Il Cremlino dice "di aver preso nota", risponde al presidente americano colpendo un carcere nella regione di Zaporizhzhia a tre anni esatti dall'attacco al campo di detenzione a Olenivka ... Come scrive ilfoglio.it

Kiev non si fida più degli ultimatum di Trump - Stando ai sondaggi, il 90 per cento degli ucraini non crede alle minacce del presidente Usa nei confronti del Cremlino. Lo riporta editorialedomani.it