La Roma di Gasperini tra idee e fatica | Verratti e Gosens promuovono il tecnico

Il calciomercato una giostra impazzita destinata a girare per un altro mese, ma intanto la Roma lavora senza sosta a Trigoria per prepararsi ad una stagione dalle belle speranze. Merito anche dell’entusiasmo portato da un Gasperini che ha scelto il progetto giallorosso fra tanti e porta nella capitale esperienza ed un’impresa a Bergamo che i tifosi sperano possa ripetere. Indubbia curiositĂ verso ciò che il tecnico di Grugliasco posa fare alla guida della Magica, espressa da tanti personaggi del mondo del calcio, fra i quali anche il buon Marco Verratti. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex Pescara a PSG ha analizzato le squadre che hanno cambiato allenatore ad inizio estate, è c’è fiducia verso i giallorossi e non solo: “ Mi intriga molto la Gasperini con la Roma, ha edificato qualcosa di grandioso con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma di Gasperini tra idee e fatica: Verratti e Gosens promuovono il tecnico

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - idee - fatica

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

La Roma sta per battere il terzo colpo di mercato in tre giorni Dopo El Aynaoui e Ferguson, infatti, il club giallorosso è pronto a portare Daniele Ghilardi alla corte di Gasperini. La trattativa col Verona procede spedita grazie anche alla volontà del difensor Vai su Facebook

Il giorno di Gasperini: Roma non in grado di vincere lo scudetto, qualificazione in Champions il massimo; La fiducia nel custode: l’era Gasperini alla Roma tra speranze, dubbi e rotture; Ranieri presenta Gasperini: Costruiremo qualcosa che dia frutti rigogliosi alla Roma.

Roma modello Atalanta. Cosa manca a Gasperini per applicare il suo gioco in giallorosso - Il nuovo Ederson, gli esterni e un centravanti importante sono le lacune più evidenti della rosa romanista che Massara sta provando a colmare in questa sessione di mercato ... Come scrive romatoday.it

Gasperini fa sul serio e blinda il ritiro della Roma. Sedute non-stop ... - Quella in cui gli allenamenti forgeranno i calciatori del futuro, quella della fatica, dell'impegno e della dedizione al lavoro. Da ilmessaggero.it