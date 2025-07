La rivelazione di Trump | Epstein rubò le mie impiegate di Mar-a-Lago

Continua a tenere banco il dossier Epstein, nuove dichiarazioni di Donald Trump. Durante il volo di ritorno dalla Scozia, il presidente americano ha affermato che il finanziere condannato per reati sessuali e pedofilia "rubò" le "giovani donne" che lavoravano nella spa del suo resort di Mar-a-Lago. Da qui, secondo il tycoon, la rottura dell'amicizia con il miliardario morto suicida in carcere nel 2019. Tra le impiegate "soffiate" figurerebbe anche Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Epstein, morta suicida all'inizio dell'anno. La donna raccontò che fu Ghislaine Maxwell, la socia, a notarla nella spa nel 2000, quando era ancora adolescente, e a proporle di diventare massaggiatrice di Epstein, avviandola agli abusi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La rivelazione di Trump: "Epstein rubò le mie impiegate di Mar-a-Lago"

In questa notizia si parla di: trump - epstein - rubò - impiegate

