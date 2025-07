La risposta del Cremlino all’ultimatum di Trump | Lo rivolga a Kyiv

Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha lanciato un nuovo ultimatum a Mosca, il Cremlino ha risposto: «Continuiamo a registrare tutte le dichiarazioni del presidente Trump», ha riferito il portavoce Dmitri Peskov. Ha poi evidenziato come Mosca abbia sviluppato « una certa immunità » alle sanzioni. A Ginevra, la presidente del Consiglio della Federazione Russa Valentina Matviyenko ha detto: «Gli ultimatum, come li chiamano i giornalisti, sono ben lungi dall’essere un mezzo efficace per risolvere conflitti e gravi contraddizioni», sostenendo che debbano essere indirizzati a Kyiv, responsabile a suo dire «dell’interruzione dei colloqui di pace. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La risposta del Cremlino all’ultimatum di Trump: «Lo rivolga a Kyiv»

