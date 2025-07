La ricerca Unimore scopre un nuovo meccanismo alla base della distrofia muscolare

La prestigiosa rivista internazionale Nucleic Acids Research ha pubblicato uno studio innovativo e rivoluzionario del laboratorio MIOGEN, diretto dalla Prof.ssa Rossella Tupler del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore, che propone un cambiamento nel modello di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: unimore - ricerca - scopre - meccanismo

Ricerca Unimore: la chiocciola "ansiosa" che può rivoluzionare la sperimentazione animale - Una chiocciola d’acqua dolce come nuovo strumento per la ricerca neuropsichiatrica. Lo dimostra uno studio coordinato dall’Università degli di Modena e Reggio Emilia, pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry del gruppo Nature, che documenta per la seconda volta al mondo un comportamento.

Ricerca Unimore: la chiocciola "ansiosa" che può rivoluzionare la sperimentazione animale - Una chiocciola d’acqua dolce come nuovo strumento per la ricerca neuropsichiatrica. Lo dimostra uno studio coordinato dall’Università degli di Modena e Reggio Emilia, pubblicato sulla rivista Translational Psychiatry del gruppo Nature, che documenta per la seconda volta al mondo un comportamento.

Contratti di ricerca con potenziali sbocchi militari, Unimore istituisce una commissione speciale - L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha avviato una ricognizione interna sui contratti di ricerca aventi potenziali applicazioni in ambito militare e bellico.

La ricerca Unimore scopre un nuovo meccanismo alla base della distrofia muscolare; Ricercatrice Unimore , rientrata in Italia, scopre guardiano antistress che protegge da Sla, Alzheimer e demenza.

Unimore scopre un nuovo meccanismo alla base della distrofia muscolare FSHD - La prestigiosa rivista internazionale Nucleic Acids Research ha pubblicato uno studio innovativo e rivoluzionario del laboratorio MIOGEN, diretto dalla Prof. Scrive sassuolo2000.it

Unimore, la scoperta: trovato il biosensore che ‚Äėsmaschera‚Äô i virus - JACOPO GOZZI Salute Il Resto del Carlino Salute Unimore, la scoperta: trovato il biosensore che ‚Äėsmaschera‚Äô i virus ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it