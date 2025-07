La Rete di Trieste si presente | Non siamo un partito il dialogo contro la politica dello scontro e dell' insulto

Un anno fa a Trieste, insieme a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Mattarella, quasi un migliaio di delegati provenienti da tutte le diocesi italiane si sono dati appuntamento per la 50esima Settimana sociale dei cattolici, riflettendo sulla crisi della nostra democrazia. Da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: trieste - rete - presente - siamo

Traffico di migranti sulla rotta balcanica: sette arresti a Trieste, smantellata una rete criminale internazionale - Trieste, 15 maggio 2025 — Un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità di Slovenia, Croazia e Bosnia ha portato all’arresto di sette cittadini di origine pakistana, accusati di far parte di un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di migranti sulla rotta balcanica.

A Camini con la Rete di Trieste per celebrare "l’Europa dei popoli" - Per un’Europa unita nelle differenze, solidale, partecipata, aperta e inclusiva. È il messaggio che dal borgo di Camini, in provincia di Reggio Calabria, la Rete di Trieste - il network di amministratori locali di ispirazione cristiana - lancerà nel corso di una giornata simbolica.

Migranti rapiti e picchiati come in Libia. Smantellata rete a Trieste - Sei persone di origine pakistana sono state arrestate, uno è ricercato. L’inchiesta dello Sco nata dalla denuncia di una donna indiana.

LunedĂŹ 21 luglio, ore 12, presso la Sala del Consiglio Comunale, la Rete di Trieste si presenta alla CittĂ di Napoli con un documento programmatico nazionale centrato su welfare, giovani e sostenibilitĂ . Siamo lieti di essere promotori di questa esperienza di B Vai su Facebook

La Rete di Trieste si presenta: Non siamo un partito, il dialogo contro la politica dello scontro e dell'insulto; La Rete di Trieste si presenta a Lecco. Nasce il coordinamento provinciale; “Rete di Trieste”, mons. Pesce: «Rilanciare impegno politico dei cattolici».

La Rete di Trieste si presenta a Lecco. Nasce il coordinamento provinciale - Una nuova rete di amministratori di ispirazione cattolica per promuovere politiche dal basso e rispondere alle sfide del territorio lecchese. msn.com scrive

'Rete di Trieste', presentato il coordinamento lucano - "Un movimento di coinvolgimento dal basso, con quelli che definiamo 'artigiani del bene comune', per una rete di fraternità politica, per portare contributi alla società civile": è questa "la Rete di ... Come scrive msn.com